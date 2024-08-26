أخبار مصر..الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على بطاقة التموين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية

نفى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الوضع الإقليمى الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعى وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرا فى هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اجتماع طارئ للعليا للتنسيق لحسم الحد الأدنى للقبول كشف مصدر من وزارة التعليم العالى، عن اجتماع طارئ للجنة العليا للتنسيق، وذلك لبحث رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك تمهيدا لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات حتى يتم إتاحة النتيجة بعد اعتمادها.

وزارة التعليم تبحث غدا استعدادات المديريات للعام الدراسى الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 تقرر عقد اجتماع غدا، الثلاثاء، من خلال قاعة الفيديو كونفرانس الساعة الواحدة ظهراً بحضور مدير التعليم العام بالمديرية ومديرو المراحل التعليمية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوى - تربية خاصة - الموهوبين ومديرو عموم الادارات التعليمية، حيث يعقد الاجتماع بقيادة الدكتورة رئيس الادارة المركزية للتعليم العام هالة عبد السلام.

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: سأقيم كنيس يهودى فى المسجد الأقصى