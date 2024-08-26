آداب القاهرة تواصل فتح باب التسجيل لامتحانات القبول في بعض أقسامها

كتبت: بتول عصام

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة فتح باب التسجيل لامتحانات القبول الداخلية لبعض أقسامها للعام الجامعي 2024/2025، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 21/8 حتى الثلاثاء الموافق 27/8.

ويستمر التسجيل لمدة 7 أيام، لقسم اللغة الفرنسية وآدابها وقسم اللغة الألمانية وآدابها وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالإضافة إلى قسم علم النفس، وأوضحت الكلية أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالإقسام السابق ذكرها وتنطبق عليهم شروط كل قسم، التوجه لمكتب الخدمات الطلابية بساحة الكلية أمام مبنى الكلية القديم لتقديم الاستمارة المرفقة بعد ملئها والأوراق المرفقة بها، وذلك للتقدم لأداء امتحان القبول.

وتشمل الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الترشيح.

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة من إثبات شخصية.

- صورة من شهادة الميلاد.

وكانت شروط الأقسام المعلن عنها كالتالي:

قسم اللغة الفرنسية وآدابها:

يقبل القسم (50) طالباً بالشروط التالية :

- علي ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80% أن يكون الطالب من خريجي المدارس الفرنسية أو أن يكون درس اللغة الفرنسية لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

- اجتياز اختبار تحريري وشفوي B1.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يتم قبول أعلي 10 طلاب من المتقدمين .

- تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي الحاصلين علي الثانوية العامة 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم.

قسم اللغة الألمانية وآدابها:

- أولا: يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا الدولية من المدراس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها.

- ثانيا: يقبل القسم الطلاب الحاصلين علي شهادة اجتياز اختبار الـ B2 أو ما فوقه وفقاً للإطار المرجعي الأوروبي للغات الأجنبية بشرط عدم مرور أكثر من 6 اشهر علي تاريخ الشهادة المعتمدة.

- ثالثا: يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

- رابعا: يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى (20) طالبا من المتقدمين وبحد أقصي (35) طالباً.

- خامسا: تكون أولوية القبول بالقسم لجميع الطلاب المذكورين في بند : أولاً : ( بدون امتحان قبول )، وللطلاب الحاصلين علي الدرجات الأعلى في امتحان القبول ( امتحان تحريري ) المذكورين في بند : ثالثا .

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها:

أولاً الثانوية العامة عام 2024 يقبل القسم 130 طالباً:

- علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية.

- علي أن يكون الطالب حاصلا على (60 درجة) في مادة اللغة العربية .

- اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية .

مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها .

ثانيا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية 40 طالباً فقط:

- الثانوية الإنجليزية بحد أدنى (B) .

- الدبلومة الأمريكية بحد أدنى (B) .

- ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية .

ثالثا: بالنسبة للطلبة المحولين :

- ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 10 طلاب فقط.

- يقبل الطلاب الباقين المحولين من الأقسام الداخلية 10 طلاب فقط .

- اجتياز امتحان القبول التحريري

رابعاً: بالنسبة للطلاب الوافدين :

- أن يكون الطالب حاصلا على 96% في مادة اللغة الإنجليزية ( مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الانجليزية كلغة أولي).

- ألا يتجاوزعدد الطلاب 20 طالبا.

- إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب - جامعة القاهرة انتظام .

- اجتياز امتحان القبول التحريري

خامساً: بالنسبة للطلاب ذوي الهمم :

يتم قبول ذوي الاعاقة الحركية والمكفوفين ممن يجيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل بشرط اجتياز امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية .

قسم علم النفس:

- يقبل القسم أعلي ( 70 ) طالباً من المستجدين علي النحو التالي :

(45) طالباً من الشعبة الأدبية علي ألا يقل المجموع عن 328 درجة، (25) طالباً من الشعبة العلمية علي ألا يقل المجموع عن 308 درجة.

- يقبل القسم إضافة إلى ذلك 10 طلاب فقط في نسبة المجموع الكلي للوافدين الراغبين في التقدم للقسم ( مع مراعاة نسب طلاب التنسيق مع طلاب الوافدين ) علي أن تكون الأولوية لمن تقدم برغبته الأولي للالتحاق بالقسم.

- فيما يلي العدد المقترح قبوله في كل شريحة تنسيق 2024 (70) طالباً، الشهادات المعادلة (5) طلاب، الطلاب الوافدين (10) طلاب، المستجدون المحولون من كليات أخري (5) طلاب ، المستجدون والباقون المحولون من أقسام داخل الكلية (5) طلاب ، والمستجدون والمحولون من خارج الكلية (5) طلاب، بحيث لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين بالقسم 100 طالب.

- اجتياز امتحان تحريري للطلاب المتقدمين، كما تعقد اختبارات ومقاييس نفسية للتحقق من الصحة النفسية للطلاب الملتحقين بالقسم.

- لا يقبل القسم طلاب الدمج من مختلف الإعاقات.