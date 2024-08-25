وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تفعيل وضع خاص فى الجبهة الداخلية

أحمد علوى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، عن تفعيل وضع خاص في الجبهة الداخلية، عقب قصف حزب الله لشمال الأراضي المحتلة.

ويسمح هذا القرار بفرض تعليمات وقيود على المستوطنين.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال قررت تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني وعلى خلفية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم جوي على لبنان، زاعماً أنه يأتي رداً على رصد استعدادات من جماعة "حزب الله" اللبنانية لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.

وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، المواطنين اللبنانيين الموجودين في جنوب لبنان، من وجودهم "في خطر"، قائلاً: "يجب على كل من يتواجد بجوار مناطق يعمل فيها (حزب الله) بالابتعاد عنها فوراً لحماية نفسه وأفراد عائلته".