اليوم السابع
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وزير التموين يشكل لجنة عليا لسرعة البت فى الطلبات المقدمة للوزارة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:30 م
وزير التموين يشكل لجنة عليا لسرعة البت فى الطلبات المقدمة للوزارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 142 لسنة 2024  بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، في إطار العمل علي سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من  أحمد كمال  معاون الوزير  ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية  ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة عبد الغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية واحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

 

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة  أحمد عصام  معاون الوزير ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.

 

كما شدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه


 







وزير التموين لجنة عليا بوزارة التموين

البت فى طلبات وزارة التموين

شكاوى وزارة التموين

لجنة بوزارة التموين للبت فى طلبات الوزارة



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