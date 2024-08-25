وزارة الموارد المائية والري تعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان

كتبت أسماء نصار

تتقدم وزارة الموارد المائية والري بمصر بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور أربعات بولاية البحر الأحمر الساحلية والذى يعد أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان، وهو ما أدى إلى حدوث فيضانات جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مواطنين.

وتتقدم وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي للأشقاء في دولة السودان في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف.