المنظمة الدولية للهجرة فى السودان: تضرر أكثر من 107 آلاف شخص بسبب الفيضانات

كتبت ـ هند المغربى

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى السودان، محمد رفعت، اليوم الأحد، أن أكثر من 107 آلاف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في موسم أمطار غير مسبوق، خاصة مع تضرر السدود بسبب الأعمال العسكرية جراء الحرب.

وقال رفعت "إن الوضع الإنساني بالسودان وصل لنقطة صعبة، خاصة بعد انتشار وباء الكوليرا الذي ضرب 12 ولاية داخل السودان وسقوط عدد كبير من الوفيات"، مضيفا أن هناك 10.7 مليون نازح داخل السودان، وما يزيد عن 2.3 مليون نازح خارج السودان، في ظل النقص الحاد في الغذاء الذي وصل لحد المجاعة.

وشدد المسؤول الأممي على أن هناك حاجة ملحة لوقف الأعمال العسكرية والحرب في السودان حتى يتم إيصال المساعدات للمحتاجين فى الأماكن المنكوبة، مؤكدا نفاد المخازن التابعة للمنظمة الدولية للهجرة من مواد الإيواء لاستيعاب العدد الهائل من النازحين بسبب الفيضانات.

وأشار إلى أن طواقم الإغاثة لا تستطيع الوصول لأماكن كثيرة في السودان، لافتا إلى أن أرقام النزوح واللجوء غير مسبوقة عالميا وهي في ازدياد مستمر.

وقال إن المنظمة طلبت 2.7 مليار دولار لحل الأزمة في السودان، لكن ما تم توفيره أقل من 37% فقط من هذه المساعدات، مناشدا جميع الأطراف الدولية بدعم التفاوض وتوفيق الأوضاع بين الأطراف المتحاربة في السودان لوقف الصراع وفتح المعابر الإنسانية والممرات لتقديم المعونات ووقف استخدام الأماكن المدنية كأماكن حرب.

وأكد رفعت أن هناك حاجة لتدفق الأموال والحصول على دعم دولي لتوفير المساعدات لمن هم على حافة الوفاة سواء بسبب المجاعة أو الفيضانات أو الأوبئة في السودان.