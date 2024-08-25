اليوم السابع
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وزارة التعليم: تغيير المسمى الوظيفى لتسكين المعلم على تخصصه الأصلي وفق المؤهل

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:10 ص
وزارة التعليم: تغيير المسمى الوظيفى لتسكين المعلم على تخصصه الأصلي وفق المؤهل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله، ويشمل ذلك من تم تعيينهم على وظيفة معلم مساعد لتسكينهم على تخصصاتهم الأصلية طبقا لمؤهلاتهم.

كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتواءم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين.







وزارة التربية والتعليم

اخبار مصر

تغيير المسمى الوظيفى

تسكين المعلمين

تسكين المعلمين بالمؤهل



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