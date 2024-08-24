جامعة المنصورة تستقبل وفود طلاب 15 جامعة بملتقى برلمان الجامعات المصرية

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت جامعة المنصورة، اليوم السبت، وفود طلاب الجامعات المشاركة بفعاليات ملتقى برلمان الجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة المنصورة تحت شعار "معا نحو التميز نبني قادة المستقبل" بمشاركة وفود 15 جامعة مصرية في الفترة الممتدة ما بين 24، وحتى 29 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر على أن تنظيم الجامعة لملتقى برلمان الجامعات المصرية يأتي انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمكين ومشاركة الشباب في العمل السياسي، والمجتمعي، وتفعيل دور الشباب، والمساهمة في بناء مستقبل الوطن؛ وذلك لتدريب الطلاب على الممارسات السياسية لنواب البرلمان لصناعة قائد في المستقبل يستطيع ممارسة الحقوق السياسية، ويمثل الشعب في البرلمان المصري.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومي إلى أن هدف الملاقى هو تعزيز الوعي البرلماني، تمكين الشباب للمشاركة الفعالة، التواصل والتعاون بين شباب الجامعات، ويتضمن ندوات تثقيفية في النواحي السياسية، الاقتصادية، التعليم والبحث العلمي، استراتيجيات الأمن القومي، المعلومات والتحول الرقمي، وأمن المعلومات وتأثيره على الأمن القومي.



يحاضر بالملتقى نخبة من الخبراء، والمتخصصين بالاقتصاد، والشئون السياسية والقانونية، والاقتصاد واستراتيجيات الأمن القومي تضم: الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، المستشار عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور حافظ حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، والدكتور ابراهيم عبد الله، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة للدراسات العليا، والدكتور مصطفى رضوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، وعضو في مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والدكتور عصام الجوهري، أستاذ المعلومات والتحول الرقمي، وعضو الهيئة القومية بمعهد التخطيط القومي.

يتم تنظيم فعاليات الملتقى من خلال منسقي الملتقي: الدكتورة شيماء عبد الوهاب، أستاذ بكلية التربية، ونائب مدير إدارة الوافدين، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، ومقرر الملتقى: الدكتورة أماني الحديدي، مشرف برلمان جامعة المنصورة، وتنظيم أحمد العشري، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.