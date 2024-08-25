اليوم السابع
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مركب صيد وشبكة.. مشاهد رائعة على شاطئ محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:06 م
مركب صيد وشبكة.. مشاهد رائعة على شاطئ محافظة بورسعيد.. فيديو وصور الصيادون
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، تزامناً مع وجود أحلى  المشاهد بالبحر وهي رحلة الصيادين.

وتنتشر على طول ساحل محافظة بورسعيد الذي يمتد إلى 6 كيلو متر صيادين بمراكب صغيرة تستغرق رحلتها في المياه ما يقرب من 3 ساعات، وتشتهر باصطياد سمك السردين، ويطلق عليها اسم "صيادين الضهره".

ويبدأ الصيادون في وضع الشباك من عربات خشبية صغيرة على مركب الصيد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى أعلى المركب والإبحار إلى عمق البحر بمسافة تبعُد عن الشاطئ مسافة تقرب من ال 150 متر.

ويشارك المصطافون، الصيادين في رحلة الصيد من إعداد العدة وسحب الشباك التي  يتواجد بها رزق اليوم من أسماك وبحريات.

الصيادون
الصيادون

 

الصيد ببورسعيد
الصيد ببورسعيد

 

الصيد والسباحة_1
الصيد والسباحة_1

 

جانب من عملية الصيد
جانب من عملية الصيد

 

صيادوا بورسعيد
صيادوا بورسعيد

 

مركب الصيد ف المياه
مركب الصيد ف المياه

 







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