محافظ المنوفية يوجه مسئولى القطاعات بفحص شكاوى المواطنين وسرعة حلها

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين اليوم، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن من ناحية حي شرق شبين الكوم يتضرر من الغاء رخصة الهدم الخاصة بمنزله.

ووجه وكيل وزارة الزراعة بالفحص الفورى على الطبيعة لشكوى مواطن من ناحية كمشيش بتلا يتضرر من قيام بعض الأهالى بردم مجرى مائى ووضع مواسير والاستحواذ على المساحة وضمها لملكيتهم الخاصة واتخاذ اللازم فورا.

وخلال اتصال هاتفي وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو شكوى مواطن من ناحية بابل بتلا يتضرر من عدم رد الشئ لأصلة وترك ناتج الحفر أمام منزله.

ووجه الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطنان أحدهما من سرس الليان يتضرر من الشروع في الغاء الشارع المار أمام منزله عن طريق جمع توقيعات من بعض المواطنين وآخر من ناحية حى غرب شبين الكوم يلتمس إستثناء قطعة أرض متبرع بها "داخل الحيز العمرانى" من مشروع التقسيم وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بهذا الشأن .



