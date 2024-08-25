محافظ الغربية يلتقى وفد بيت العائلة المصرية لبحث التعاون ورفع جودة حياة المواطنين

الغربية محمد طارق

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عبد العزيز النجار وكيل وزارة بالأزهر الشريف رئيس بيت العائلة المصرية بالغربية، والوفد المرافق له لمناقشة سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات التي تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

واستعرض اللقاء الجهود التي ينفذها فرع بيت العائلة في نشر الثقافة التوعوية وغرس القيم والمفاهيم الصحيحة للدين ومقترحاتهم في تفعيل الأنشطة الدينية والثقافية لبيت العائلة داخل مراكز ومدن المحافظة.

وثمن محافظ الغربية، دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التي يقوم بها.

وأكد محافظ الغربية، أهمية دور بيت العائلة في الحفاظ على النسيج الوطني، من خلال رصد القضايا المجتمعية سواء الإيجابية أو السلبية، حتى يتم تدعيم الإيجابي منها ومحاربة أي ظاهرة سلبية تطرأ من البداية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب بقطاع التعليم قبل الجامعي والأنشطة الثقافية لغرس القيم الإيجابية لديهم وتعزيز دور الثقافة.

وطالب المحافظ بتكثيف عقد اللقاءات المتعددة مع المواطنين وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأنشطة والأعمال الاجتماعية والتنسيق مع الجهات المعنية وحل المنازعات والمشكلات التي قد تطرأ في بعض الأحيان، مشيدًا بدور رجال الدين الإسلامي والمسيحي على السواء فى نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وتوضيح المفاهيم الحقيقية لمعنى الديمقراطية والحرية واحترام الرأى والرأى الآخر.