محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء

الغربية - محمد طارق

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماعا مع الدكتورة جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ، والإدارات الهندسية واملاك الدولة والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع سير منظومة العمل بالملف بجانب استعراض إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية، وتلك التي تمت معاينتها والمعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية، وردود الإدارات الهندسية وأملاك الدولة على المتغيرات المكانية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات تصالح.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الحرص على الإسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.