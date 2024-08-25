اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفتتح أول مقر للشهر العقارى والتوثيق بحى بولاق الدكرور

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:36 ص
محافظ الجيزة يفتتح أول مقر للشهر العقارى والتوثيق بحى بولاق الدكرور أول مقر للشهر العقارى والتوثيق بحى بولاق الدكرور
كتبت - مرام محمد

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افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، صباح اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، مبنى الشهر العقاري الجديد بحي بولاق الدكرور.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة، مقر خدمات الشهر العقاري، واستمع إلى شرح من المسئولين عن الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يستطيع مواطني الحي الآن إنهاء كافة متطلباتهم بمكتب الشهر العقاري الجديد من توثيق وشهر وتسجيل لكافة أنواع المحررات والعقود والتوكيلات طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري.

يأتي المشروع في إطار جهود الدولة فى التوسع فى إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقارى، مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقت ممكن.

 







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