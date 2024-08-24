محافظ الجيزة يشدد على دعم مستشفى أوسيم المركزى بالأجهزة الطبية ورفع كفاءته

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

تصريحات محافظ الجيزة ،جاءت جلال جولته التفقدية بمستشفى أوسيم المركزى لمتابعة انتظام العمل بها والوقوف على جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى لما للمستشفى من أهمية قصوى في خدمة قطاع عريض من المرضى على مدار اليوم.

وتابع المحافظ، خلال جولته توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أقسام الرعاية المركزة والأشعة والعيادات الخارجية وقسم الاطفال والحضانات، والتى وجه بتزويدها بأحدث الأجهزة، مؤكدًا على ضرورة استقبال كافة المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم للتخفيف عنهم.

وشدد المحافظ على مديرية الشؤون الصحية بتوجيه كافة أشكال الدعم لمستشفى أوسيم المركزى من أجهزة طبية ومستلزمات مع رفع كفاءة الإنشاءات والمباني.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكيل مديرية الشؤون الصحية ورئيس مركز أوسيم.