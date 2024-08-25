"فن الارتجال السردى" ورشة عمل ضمن فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل مسرحي بعنوان "الارتجال هو الحكي: فن الارتجال السردي"، قدمها الفنان والمدرب رمزي لينر، وذلك ضمن مجموعة من الورش التي ينظمها مركز الفنون بمهرجان الصيف الدولي الحادي والعشرين.

شارك بالورشة ثلاثة عشر متدرباً، حيث تعلم فيها المشاركون أساسيات الإرتجال المسرحي، وكيفية تكوين المشهد السردي. ويعد رمزي لينر هو ممثل ومدرب على الارتجال والحكي، ومؤسس ستوديو "ارتجاليا" بالقاهرة، وتعد الورشة هي التعاون الثاني بينه وبين مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.