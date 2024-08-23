علي الحجار يتألق بحفله ضمن فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفلاً غنائياً للفنان الكبير علي الحجار، وذلك عليىخشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

قدم الحجار خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة، أبرزها: الشهد والدموع، علي قد ما حبينا، العروسة، مسألة مبدأ 2، روحي فيكي، في قلب الليل، يا موجة يا زرقة، جوة حضني، مغرم صبايا، أنا كنت عيدك، أنت المدد، متمنعوش الصادقين، ريشة، الليل وآخره، الزين والزينة، متصدقيش، رمي رمشه، زي الهوي، إسكندراني، تيجيش نعيش، عارفة، الحلواني، وغيرها من الأغاني، وذلك وسط حضور جماهيري مكتمل العدد.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.



الفنان علي الحجار



على الحجار خلال الحفل



الفنان علي الحجار