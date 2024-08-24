طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة العربية

محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة اللغة العربية، فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة الامتحان إلى اللجان، كما نبهت الوزارة على رؤساء اللجان بضرورة التصدى لأى محاولات غش أو تصوير أسئلة الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.