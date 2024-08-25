صحفيو شمال سيناء ينظمون حفل تأبين لابن مدينة العريش حمدي نصر

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظم الصحفيون بشمال سيناء، حفل تأبين للصحفي الراحل حمدي نصر، ابن مدينة العريش بشمال سيناء، الذي وافته المنية في 20 أغسطس الجاري بمدينة العين في الإمارات عن عمر ناهز 75 عامًا.

يعد الراحل حمدي نصر واحدًا من طليعة الصحفيين بسيناء، حيث عمل في بداية حياته مراسلًا عسكريًا وغَطى لحظة عبور خط بارليف وتحقيق نصر أكتوبر ثم انتقل للعمل في دولة الإمارات العربية، حيث جمع بين العمل في مجالات التغطيات الميدانية والرياضة وتوثيق التراث وإعداد الكتب والأبحاث.

أقيم الحفل في مركز شباب مدينة العريش بحضور عدد كبير من الصحفيين، والباحثين، والشعراء، وأعضاء المجتمع المحلي من مختلف مناطق شمال سيناء. الكريم، تضمن احتفال التأبين استعراض لمسيرة الراحل التي استمرت لأكثر من 50 عامًا فى خدمة الصحافة.

استعرض المشاركون من الحضور جانبًا من ملامح شخصية حمدي نصر من خلال علاقتهم به، مطالبين بإطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة العريش تخليدًا لذكراه، وتخصيص جائزة سنوية تختص بالتراث تحمل اسم الراحل.

يشار إلى أن حمدي نصر قد حصل على عدة جوائز ثقافية، منها المركز الأول في مسابقة التأليف المسرحي على مستوى الجامعات المصرية عام 1972، المركز الثالث في مسابقة القصة القصيرة على مستوى الجامعات المصرية عام 1972، المركز السادس في مسابقة القصة القصيرة على مستوى العالم العربي عام 1976، المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمها نادي القصة المصري عام 1974ووافته المنية في بدولة الإمارات التي فيها دُفن جثمانه.