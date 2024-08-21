محافظ شمال سيناء يهدى تلاميذ قرية المزار حقائب مدرسية ويسلم جهاز عروس

شمال سيناء - محمد حسين

أهدى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الحقائب المدرسية إلى تلاميذ المدارس فى قرية المزار غرب مدينة العريش.

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانأن محافظ شمال سيناء قام بزيارة القرية يوم الأحد الماضى، والتقى بالأهالى حيث استمع إلى مطالبهم ووجه بتنفيذها.



وتضم كل حقيبة تم تسليمها عدد من الكراريس والأقلام الجاف والرصاص وكراريس الرسم والألوان الخشب والفلوماستر والأدوات المكتبية وزجاجة مياه "زمزمية". وسلم محافظ شمال سيناء، جهاز لعروسة غير قادرة من مدينة العريش، حيث أنها ابنة رجل من ذوى القدرات الخاصة وغير قادر على العمل وتجهيز نجلته.



جاء هذا فى حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وسعدية محمود، الرئيس التنفيذى لمؤسسة سيناء للخير.



وقدم المحافظ التهنئة للعروسة، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير و اليمن والبركات. وثمن المحافظ الدور الذى تقوم به مؤسسة سيناء للخير والقائمين عليها فى التداخلات الإيجابية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وغير القادرين. من جانبها أكدت سعدية محمود، الرئيس التنفيذى لمؤسسة سيناء للخير، أن جهاز العروسة تم توفيره مساهمة بين المحافظة والمؤسسة.