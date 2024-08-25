رفع 2011 طن قمامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 2011 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيدا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وتم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.



تفريغ الصناديق



رفع القمامة بقلين



رفع المخلفات وتغريغ الصناديق



رفع المخلفات