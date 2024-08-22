محافظ كفر الشيخ: إعداد المخططات التفصيلية لـ23 قرية مستحدثة بـ8 مراكز

كفر الشيخ- محمد سليمان

عُقدّ اجتماع تنسيقى للبدء فى إعداد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية مستحدثة بـ 8 مراكز على مستوى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طبقًا للقرار الوزارى رقم 279 لسنة 2024م، تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، وذلك برئاسة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، لتحقيق التنمية العمرانية والحد من العشوائيات ومواجهة التعديات، طبقًا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إعداد المخططات التفصيلية فى ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة لهذه القرى، وهى قرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لدمرو بمركز سيدى سالم، وقرية القن التابعة للوحدة المحلية للقن بمركز سيدى سالم، وقرية البلاصى التابعة للوحدة المحلية للبلاصى بمركز سيدى سالم، وقرية التفتيش (إصلاح شالما) التابعة للوحدة المحلية للتفتيش لإصلاح شالما بمركز سيدى سالم، وقرية البصراط التابعة للوحدة المحلية للبصراط بمركز مطوبس، وقرية الزهراء الغربية التابعة للوحدة المحلية للزهراء بمركز بلطيم، وقرية 8 العنابر التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش بمركز الحامول، وقريتى الخاشعة 62 والحرية 61 التابعين للوحدة المحلية لقرية الحرية 61 بمركز الحامول، وقرية غرب تيرة التابعة للوحدة المحلية لغرب تيرة بمركز الحامول، وقرية الثمانين التابعة للوحدة المحلية لكوم الحجر بمركز الحامول، وقرية التفتيش التابعة للوحدة المحلية للتفتيش بمركز الحامول، وقرية السحايت التابعة للوحدة المحلية بالسحايت بمركز الحامول، وقرية المناوفة القبلية التابعة للوحدة المحلية الكفر الشرقى بمركز الحامول.

بالإضافة إلى قرية الفيروز (3 خريجين) التابعة للوحدة المحلية للفيروز (3 خريجين) بمركز الرياض، وقرية المجد 55 التابعة للوحدة المحلية للمجد 55 بمركز الرياض، وقرية مخالى التابعة للوحدة المحلية لأبو مصطفى بمركز الرياض، وقرية روس الفرخ التابعة للوحدة المحلية لروس الفرخ بمركز بيلا، وقرية الشيخ وقرية نويش وقرية طاهر التابعين للوحدة المحلية للحمراء بمركز كفرالشيخ، وقرية عبدالكريم التابعة للوحدة المحلية لميت الديبة بمركز قلين، وقرية الترزى التابعة للوحدة المحلية لكفر الجرايدة بمركز بيلا.

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، قرار الاشتراطات البنائية المؤقتة وفقًا للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تيسيرًا على المواطنين للبدء فى استخراج تراخيص البناء بأنواعها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القرى ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها، والتى سيتم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية فى هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ، والدكتور عبدالرحيم قناوى، استشارى مشروع إعداد المخططات التفصيلية، وعدد من القيادات التنفيذية.