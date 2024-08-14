وزارة الرى تحتفل بمرور 6 سنوات على افتتاح قناطر أسيوط.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تحتفل وزارة الموارد المائية والرى هذه الأيام بمرور 6 سنوات على افتتاح قناطر أسيوط الجديدة فى صعيد مصر، والتى تعد ملحمة وطنية جديدة تضاف لرصيد إنجازات خبراء وعمال مصر الذين تمكنوا من التغلب على الزمن والصعاب على مدار سنوات للانتهاء من المشروع المائى الأكبر على نهر النيل، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- من أكبر المنشآت المائية على نهر النيل، لتحسين حالة الرى في إقليم مصر الوسطى بـ 5 محافظات "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط".

2- ثالث أكبر مشروع مقام على نهر النيل بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى.

3- تخدم نحو 20% من المساحة المنزرعة بمصر "مليون و 650 ألف فدان".

4- يهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات المائية للحاضر والأجيال القادمة والتحكم في مياه الري، والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وذلك عن طريق بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والغلق.

5- يهدف المشروع إلى تحسين الملاحة النهرية باستخدام منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب، فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة، وخلق محور مروري جديد بأسيوط يسهم في نقلة حضارية وبيئية لأبناء المحافظة كأحد مكتسبات المشروع.