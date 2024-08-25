رئيس جامعة سوهاج عضواً بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عضواً بالمجلس الأعلى الجامعات الأهلية.

وثمن "النعماني" الدور الهام للجامعات الأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الي جانب دورها خلال السنوات الأخيرة، في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مقدماً الشكر للدكتور ايمن عاشور وأعضاء المجلس الأعلي علي اختياره عضواً بالمجلس الأعلي الجامعات الأهلية.

وأضاف "النعماني" أن مجلس الجامعات الأهلية بختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، متابعة سير العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة الي دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

جدير بالذكر أن المجلس الجامعات الأهلية يرأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كلاً من: أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الأهلية.