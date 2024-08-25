رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعة مؤتمرات المدن الجامعية بتكلفة مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بحضور اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وحامد الخوالي مدير عام المدن الجامعية، وعدد غفير من أعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالمدن.

وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة هنأ فيها منسوبي المدن بشكل خاص والجامعة بشكل عام على افتتاح قاعة المؤتمرات التى جاء انشاؤها استمراراً لجهود التطوير والتحديث بقطاع المدن الجامعية، لاستكمال منظومة الخدمات والتسهيلات التى تقدمها إدارة الجامعة لطلابها المقيمين بالمدن من داخل وخارج المحافظة، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات وتزويدها بالوسائل والأجهزة الصوتية الحديثة التى تسمح بعقد المؤتمرات والملتقيات والندوات والمناقشات والرسائل العلمية، وكذلك استقبال الوفود والمعسكرات الطلابية، موجهاً مسئولى المدن الجامعية بضرورة الاستغلال الأمثل للقاعة والحفاظ على ممتلكاتها، وإقامة فعاليات مميزة وقيمة تعود بالنفع على الطلاب وجميع منسوبي الجامعة.

وقال حامد الخولي، إن قاعة المؤتمرات تم تجهيزها وفرشها بأحدث الأثاث وبلغت تكلفة ذلك حوالي مليون جنيه، وتتسع القاعة لما يقرب من 150 فرد، مضيفاً أنه رئيس الجامعة التقي بأعضاء الجهاز الإداري بالمدن الجامعية، وتم فتح حوار ودي بينهم مستمعاََ إلى مقترحاتهم، ومنها وتخصيص أوتوبيس لنقل العاملين من وإلى مقرات المدن الجامعية بالحرم الجامعي الجديد والقديم، كما وجه بضرورة وضع خطة متكاملة وشاملة لاستقبال الطلاب الجدد مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وخلق أجواء من الراحة والاستقرار لأبناء الجامعة المغتربين وتلبية كافة احتياجاتهم واحتوائهم لضمان حياة دراسية واجتماعية ومعيشية مطمئنة لهم.



فى عهد الرئيس السيسى



القاعة بالمدينة