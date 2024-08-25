اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 08:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

للتخفيف عن أولياء الأمور..

رئاسة مركز باريس تنفذ مبادرة "كراستى ومدرستى" بتخفيض 50%

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:39 م
رئاسة مركز باريس تنفذ مبادرة "كراستى ومدرستى" بتخفيض 50% جانب من المبادرة
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن البدء في تنفيذ مبادرة كراستى ومدرستى، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف المحاسب عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، حيث جرى افتتاح معرض اليوم الواحد بدار مناسبات قرية جدة للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح من 40: 50% عن مثيلاها بالسوق الخارجي من أجل محاربة غلاء الأسعار.

وكان اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة، قد افتتح مؤخرا معرض الجمعية الشرعية السنوى لجميع مستلزمات المدارس، بحضور حامد محمد عبدالله نائب أول رئيس مركز الداخلة ومحمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالداخلة والمقام بدار مناسبات موط أمام مجلس المدينة ويشمل جميع مستلزمات المدارس لجميع المراحل السنية بأسعار مناسبة وأقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.







الوادى

مستلزمات المدارس

مبادرة كراستي ومدرستي بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة