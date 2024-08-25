رئاسة مركز باريس تنفذ مبادرة "كراستى ومدرستى" بتخفيض 50%

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن البدء في تنفيذ مبادرة كراستى ومدرستى، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف المحاسب عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، حيث جرى افتتاح معرض اليوم الواحد بدار مناسبات قرية جدة للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح من 40: 50% عن مثيلاها بالسوق الخارجي من أجل محاربة غلاء الأسعار.

وكان اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة، قد افتتح مؤخرا معرض الجمعية الشرعية السنوى لجميع مستلزمات المدارس، بحضور حامد محمد عبدالله نائب أول رئيس مركز الداخلة ومحمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالداخلة والمقام بدار مناسبات موط أمام مجلس المدينة ويشمل جميع مستلزمات المدارس لجميع المراحل السنية بأسعار مناسبة وأقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.