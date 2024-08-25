اليوم السابع
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حسن نصر الله: التأخير فى الرد على إسرائيل بسبب مفاوضات حرب غزة

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:13 م
حسن نصر الله: التأخير فى الرد على إسرائيل بسبب مفاوضات حرب غزة حسن نصر الله
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن التأخير في الرد على العدوان الإسرائيلى هى المفاوضات الجارية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في كلمة له اليوم الأحد: "كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة".

وأشار زعيم حزب الله، إلى أن "العجلة في الرد في ذروة الاستنفار الإسرائيلي والأميركي كان يمكن أن تعني الفشل".

 

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شماي إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.







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