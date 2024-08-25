جيش الاحتلال: رئيس الأركان يقود العمليات الهجومية من مقر الكرياه بتل أبيب

أحمد علوى

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاي: رئيس الأركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يقود هذه الأثناء قيادة العمليات الهجومية والدفاعية من مقر الكرياه بتل أبيب، ويجري تقييمًا مستمرًا للوضع مع أعضاء هيئة الأركان العامة والقوات الجوية وقيادة المنطقة الشمالية وشعبة المخابرات الاسرائيلية.

ومن جانبه تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث هاتفيًا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قائلًا: "هاجمنا لبنان لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل، نتابع ما يحدث في بيروت ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا".