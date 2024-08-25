تنشيط السياحة بالإسكندرية تطلق فعالية لتنظيف قاع البحر من المخلفات

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الغارقة والاتحاد المصري للغوص "فعالية قاع بحر نظيف" لتنظيف قاع البحر بموقع فنار الإسكندرية الغارق محيط قلعة قايتباي، حيث نجحت المبادرة في استخراج كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة بمشاركة عدد 17 غطاس وموظفي الهيئة.

وقال بيان اليوم، إنها ساهمت جهود المتطوعين جميعا في استخراج كميات من المواد البلاستيكية والأكياس وأجزاء من الحديد والتي تؤثر على سلامة البيئة البحرية وتم التخلص الآمن منها ،واستمرت أعمال التنظيف في الموقع لمدة تجاوزت 3 ساعات.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية محافظة الإسكندرية وخططها في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة من الجميع، ودعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جميع مرتادي البحر والشواطئ إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، وعدم إلقاء أي مخلفات من شأنها أن تسبب ضرر للكائنات الحية التي تعيش بتلك البيئة.

ويعد فنار الإسكندرية من عجائب الدنيا السبع القديم و الذى تم بناءة فى عهد بطليموس الثانى فى القرن الثالث قبل الميلاد على شبه جزيرة فاروس فى طرفها الشرقى وكانت وظيفته هى حماية السفن الأتية والخارجة من وإلى الميناء ،وتعرض الفنار الى زلزالين اولهما عام 955 م هدم 30 قدم من اعلاه و الاخر عام 1303 م ضرب شرق البحر المتوسط، ودمر حصون الإسكندرية وأسوارها ومنارتها ،و فى عام 1477م أمر السلطان الأشرف قايتباى أن يبنى على أنقاض المنارة برج جديد و هو قلعة قايتباى.