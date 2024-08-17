الانتهاء من مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباى فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت قلعة قايتباى الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسات الأخيرة لتنفيذ مشروع للصوت والضوء، ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لزيادة عدد الزائرين من المصريين والسائحين الوافدين إلى مصر لتحسين التجربة السياحية لأول منطقة أثرية فى الإسكندرية، يتم تنفيذ بها مشروع الصوت والضوء، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن جميع الأعمال بهذا المشروع قد وصلت إلى الشكل النهائى، ما يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين الخدمات المقدمة لزائرى منطقة قلعة قايتباى من المصريين والسائحين، وتقديم تجربة سياحية جديدة لأول مرة فى قلعة قايتباى بالإسكندرية، من خلال تقديم عروض الصوت والضوء التى تحكى تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخى للعروض، بما يسهم فى الترويج السياحى للمنطقة.

ومن جانبه قال مصدر أثرى بوزارة السياحة والآثار، إن المشروع يتضمن استخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية وأكثرها تقدمًا، مع مراعاة كافة الشروط حفاظًا على الموقع الأثرى، والتأكيد على استخدام معدات غير ضارة بالأثر وغير حاجبة للرؤية، صممت جميعها للاستخدام فى المنطقة الخارجية بعيدا عن الأثر، والبيئة القريبة من البحر.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ مشروع الصوت والضوء فى قلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية، وصل نسبة 100% من تنفيذ المشروع، وسوف يتم تشغيل المشروع طبقا للخطة الزمنية خلال أيام.

وشهدت قلعة قايتياى الأثرية خلال الفترة الماضية عدد من الإنجازات والتطوير والترميم، من مشروع الخدمات المقدم للزائرين - مشروع تطوير حمامات القلعة - لوحات إرشادية بالغة العربية والأجنبية - وأعمال صيانة لكافة اجزاء القلعة، غرفة الاستقبال، أجهزة الاكس راى "، وأعمال صيانة للبرج الرئيسى، والصحن والمسجد الاثرى والصهريج الاثرى.

جدير بالذكر أن قلعة قايتباى أنشئت بين عامى (882- 884 ه / 1477 – 1479 م)، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكى الأشرف أبو النصر قايتباى ما بين عامى (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائيًا فى سنة (702 ه / 1303 م) فى عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجى والسور الداخلى وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750 م.



انتهاء مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية



قلعة قايتباي بالإسكندرية



مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي في الإسكندرية



