جامعة جنوب الوادى: استقبال طلاب الثانوية بمعامل التنسيق حتى 16 أغسطس

قنا صابر سعيد

قال الدكتور على فكري، مدير مركز المعلومات بجامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تستقبل طلاب الثانوية العامة في معامل الجامعة المختلفة وحتي يوم الجمعة 16 أغسطس.

وأشار فكري، إلي أن أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات ومعمل التطوير 2 بجوار كلية الآداب بمقر الجامعة بقنا، ومعمل بكلية التربية بالغردقة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.