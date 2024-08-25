المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات مهمة من المركز التكنولوجى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات مهمة بشأن تراخيص المحال، هي: (تعديل رخصة محل تجاري بإخراج شريك، استخراج ترخيص بفتح محل صناعي، تعديل ترخيص محل عام)، وذلك على النحو التالي:

1- المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل تجارى بإخراج شريك

- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

- صورة المستند الذي يفيد بإشتراك الشركاء الجدد في التأمينات.

- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة فقط).

- أصل رخصة المحل.

- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.



2- المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل صناعى

- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

- خريطة مساحية للمحل.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات)، وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

3- المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام

- صورة لبطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابة ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمل).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.