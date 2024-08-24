إجراءات تعديل رخصة محل تجارى بإخراج شريك بالمركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

- صورة المستند الذي يفيد بإشتراك الشركاء الجدد في التأمينات.

- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة فقط).

- أصل رخصة المحل.

- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.

ثالثًا: إجراءات الحصول على الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين، في إطار تسهيل طرق الحصول على الخدمات الحكومية والارتقاء بها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.