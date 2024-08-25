اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 06:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعدل مواعيد تركيب عربات 4 قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

الأحد، 25 أغسطس 2024 05:59 م
السكة الحديد تعدل مواعيد تركيب عربات 4 قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب عربات عدد من القطارات العاملة على خط الوجه البحري القاهرة - الإسكندرية والعكس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 وفقا لجدوال التشغيل الحالية للقطارات.

جاءت على النحو التالي:-

- اعتباراً من يوم 29 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 931 القاهرة - الإسكندرية جدوله الحالي وبالتركيب "جرار وعربة قوى و3 عربات أولى مكيفة vip ذات 47 مقعد وعربة ثانية مكيفة بوفية vip ذات 36 مقعد و5 عربات ثانية مكيفة vip أرقام ذات 64 مقعد.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الإسكندرية - القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 931 للإسكندرية.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 919 القاهرة - الإسكندرية جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 1904 للقاهرة.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية - القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 919 للإسكندرية أعلاه

 







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

تركيب القطارات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة