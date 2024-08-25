اليوم السابع
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الأحد، 25 أغسطس 2024 01:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى شمال إسرائيل ولبنان وغزة

الأحد، 25 أغسطس 2024 01:08 م
السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى شمال إسرائيل ولبنان وغزة القدس
أ ش أ

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حذرت السفارة الأمريكية بإسرائيل، اليوم الأحد، رعاياها من السفر إلى شمال إسرائيل ولبنان وغزة إلا للضرورة، بعد تصاعد التوتر والصراع بين إسرائيل وحزب الله، صباح اليوم.


وذكرت السفارة الأمريكية- في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أنها تراقب بشكل مستمر وعن كثب الوضع الأمني بعد تصاعد التوتر والصراع، مشيرة إلى أنها قد تفرض قيودا إضافية أو تمنع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسراهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل.

ونبهت إلى أنه يمكن للرعايا الأمريكيين العثور على معلومات إضافية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة إطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل والضفة الغربية وغزة.







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