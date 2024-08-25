كتبت أسماء أمين

ينشر "اليوم السابع" التشكيل الكامل لتمثيل الحكومة المصرية الجديدة في 13 مؤسسة دولية، حيث تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظًا لجمهورية مصر العربية، لدى مجموعة البنك الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبًا.

وتعيين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي ووزير المالية محافظًا مناوبًا.

كما تقرر تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ووزير المالية أحمد كجوك محافظًا مناوبًا.

وتعيين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا

تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووزير المالية محافظًا مناوبًا.

تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر في مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزير المالية محافظًا مناوبًا.

تعيين محافظ البنك المركزي، محافظًا لمصر لدى مجلس محافظي صندوق النقد العربي ووزير المالية محافظًا مناوبًا.

كما تم تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا.

تعيين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظًا لمصر في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الرزاعية (الإيفاد)، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا.

تعيين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا لمصر في مجلس محافظي بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا) ووزير المالية محافظًا مناوبًا.

تعيين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظًا لمصر في مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبًا.

تعيين وزير المالية محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا.

تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووزير المالية محافظًا مناوبًا.