الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 35 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، منهم طفلتان أفرج عن إحداهما لاحقا، إضافة إلى أسرى سابقين.



وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقتها اعتداءات في حق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب.