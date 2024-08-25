الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وخفض التوتر في العاصمة الليبية طرابلس

كتبت: هند المغربي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى التهدئة وخفض التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، معربة عن قلقها البالغ إزاء الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.

ودعت بعثة (أونسميل) - بشكل فوري - إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية، وذكرت البعثة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.

وطالبت البعثة بالوصول الي حلول مقبولة عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، وإن فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.

وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري قد ذكرت - أمام مجلس الأمن مؤخرا - أن الأفعال أحادية الجانب تؤدي إلى زيادة التوتر وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية؛ وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشددت ستيفاني خوري، على أن الإجراءات الأحادية تقوض الاستقرار.