اليوم السابع
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المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى: مصرف ليبيا سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:15 م
المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى: مصرف ليبيا سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي
إبراهيم حسان

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قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، كما أن المصرف سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.
 
أضاف المريمي في مداخلة لبرنامج "حديث المغرب العربي" الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع القادية الليبيين، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ونعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول قيام هذه الانتخابات؛ إلا أن المسؤولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على قيام هذه الانتخابات.
 
وتابع: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والترتيب، وحث الجهات على القيام بواجباتها المناطة بها، وعلى مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية في ذلك، والتي هي الآن لدى لجنة 6+6 والتي ستبدأ الاجتماعات وتضع الرؤية حول ملاحظات مجلس النواب".

فتحى المريمي

مجلس النواب

ليبيا

البرلمان الليبي

اخبار التليفزيون



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