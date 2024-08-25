استشهاد 8 فلسطينيين بينهم رضيعة فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على وسط غزة

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استشهد 8 فلسطينيين، من بينهم رضيعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على وسط غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 6 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة معمر بمنطقة الحكر في دير البلح، مشيرة إلى إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

كما استشهدت رضيعة (8 أشهر) ووالدتها، وأصيب آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

ونقلت (وفا) عن مصدر محلي قوله إن المواجهات تركّزت عند منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام،وتمت معالجتهم ميدانيا.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي قرى كفر عبوش وكفر زيباد وكفر جمال جنوب طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء وسط أعمال تفتيش في القرى المذكورة، دون الإبلاغ عن اعتقالات، بالإضافة إلى اقتحام قرية حوسان غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.