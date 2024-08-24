وزير الرياضة ومحافظ مطروح يتفقدان مركز شباب ونادى الحمام تمهيدا للتطوير

مطروح – حسن مشالي

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة تفقدية في مركز شباب الحمام ونادي الحمام، يرافقهما الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مثالية للشباب لممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم، وغلإعداد للتطوير الاستثماري لمركز شباب الحمام كأول مركز في الساحل الشمالي والعلمين يتم تطويره استثمارياً.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على التنسيق المستمر والتعاون الثنائي الكبير بين الجانبين لخدمة ابناء المحافظة، معربا عن سعادته خلال الجولة، بأن مركز شباب الحمام يعتبر الأول من نوعه في محافظة مطروح، الذي يبدأ في الطرح الاستثماري، مما يجسد رؤية الدولة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تخدم الشباب من جميع النواحي.

وأضاف الوزير، أن الخطة المستقبلية تشمل تنفيذ عدة مشروعات مهمة داخل المركز، من بينها إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي، وبناء نُزل للشباب يتسع لاستقبال المشاركين في مختلف البطولات، بالإضافة إلى قاعة مناسبات، مما سيعزز من قدرات المركز ويزيد من جاذبيته للشباب من مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك العمل على الى تخفيف العبء عن كاهل الوزارة في تقديم الدعم، والذي سيعود بالنفع لتوجيه هذا الدعم إلى باقي مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، لرفع الخدمات بها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الوزارة، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الرياضي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب وتنمية مواهبهم.

كما أكد أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، لتطوير مراكز الشباب وتحديثها بما يتوافق مع أعلى المعايير، بهدف خلق جيل قادر على مزاولة جميع الانشطة والفعاليات التي يراد ممارستها، وكذلك الكشف عن الموهوبين رياضيا في جميع انحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، في تطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مؤكدا على أن محافظة مطروح، ستواصل دعمها الكامل لوزارة الشباب والرياضة، في جميع المبادرات والمشروعات، التي تهدف إلى تطوير مراكز الشباب والارتقاء بالخدمات المقدمة بها، وكذلك الانشطة الرياضية المختلف التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، لتخريج جيل من الرياضيين القادرين على رفع اسم مصر عاليا.

كما تابع الوزير و المحافظ، جانب من العروض الرياضية، لبراعم واشبال وزارة الشباب والرياضة، داخل النادي ومركز الشباب.

على جانب آخر، من المقرر ان يتم الطرح الاستثماري داخل مركز شباب الحمام لـ 62 محل، والذي سيتم الانتهاء من تسليمها بداية العام المقبل.، وبخصوص الانشاءات في نادي الحمام، سيتم الانتهاء من انشاء مدرج للجماهير بالملعب القانوني سعة 550 شخص، بالاضافة الى مقصورة تسع 83 شخص، وكذلك رفع كفاءة الملعب القانوني والملعب الخماسي الملحق به.