وزارة العمل × 7 أيام.. زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين لـ1500 جنيه

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بديوان عام "المحافظة"، محمد جبران وزير العمل، وذلك في بداية زيارة الوزير جبران إلى المحافظة، سلم خلالها عقود عمل لذوي هممم.

وناقش "الوزير"،و"المحافظ "-بحضور قيادات المحافظة و مدير مديرية عمل المحافظة أحمد عبدالهادي، ونواب برلمان - مجموعة من الملفات ،والتأكيد على تكثيف التعاون بشأنها منها توفير فرص العمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،حيث سَلّم وزير العمل ،ومحافظ الشرقية ،بمقر "المحافظة" ،70 عقد عمل لذوي همم من أبناء "الشرقية"،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ..د

في نفس اليوم ،تفقد وزير العمل ، مكتبي تراخيص عمل الأجانب،والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسكندرية..ثم قام بجولة تفقدية لشركات، لصناعة الكابلات،التي تقع في نفس المنطقة الاستثمارية الحرة...وفي اليوم التالي دعا وزير العمل ،الباحثات عن عمل من فتيات محافظتي الإسكندرية ،والبحيرة ،الى التقديم على الفرص التي أعلنت عنها شركةللملابس الجاهزة ،بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية .



وقال الوزير جبران أن هذه الفرص ،جرى الاتفاق عليها خلال جولته ،في عدد من الشركات هناك ،حيث توفير 1000 فرصة عمل ،في الوقت الراهن ،و2500 فرصة في شهر مارس 2025 المقبل ،داخل الشركات التي تفقدها الوزير، كما...وخلال الأسبوع أيضا شهد جبران ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات حلف "اليمين القانونية" لـ 68 مفتش تفتيش عمل ، وسلامة وصحة مهنية ، من ديوان عام الوزارة ، و12 محافظة ، وذلك قبل إستلام مهامهم كمفتشين ..كما أعلن وزير العمل ،خلال رئاسته إجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،عن البدء في الإجراءات التنفيذية ،لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات ،من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



.وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم .. كما ترأس "الوزير" اجتماع مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل " ،والذي إنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه..وأكد وزير العمل ،على أهمية قيام الصندوق بإستكمال عملية تطوير مراكز التدريب،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة .

. كما استقبل وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة"، السيد جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP ،والوفد المرافق له،وبحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمصر، وأوجه التعاون المشترك،خاصة الإجراءات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم بين "الوزارة" و"البرنامج" ،والمُرتبطة بقضايا العمل ..



وإلتقى جبران وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ،برئاسة السيد محمد هنو..وتباحث الجانبان ،مجموعة من الملفات ،والقضايا ،التي تخص مجال العمال ..و أعلن وزير العمل،عن عودة عجلات الإنتاج ،للعمل،مرة أخرى،مع بداية الوردية الأولى ، داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر،والبالغ عددهم العمال فيها 1300 عامل ،وذلك بعد نجاح إتفاق جماعي، بين ممثلي العمال،والإدارة ،في إجتماع ،بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة...وخلال الأسبوع أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،حيث أعلنت هذا الأسبوع عن 5183 فُرصة عمل جديدة في 78 شركة بـ 15 مُحافظة..كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية : 1 مهندس مدنى ، و8 عمال بناء ، و 13 حداد مسلح ، و22 نجار مسلح ، و2 مبيض محارة ونقاش ، و 2 مبلط ، و2 مثبت وجهات ، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة .. كما أعلن وزير العمل، عن منحة مجانية جديدة،للشباب المصري الراغب في تنمية مهاراته،بشهادات دولية معتمدة،بالاشتراك في 3 دورات تدريبية ،على مهن :صيانة المحمول،ومهارات الكمبيوتر، وكشف أعطال السيارات،وذلك داخل معهد الساليزيان الإيطالي"الدون بوسكو"،بالقاهرة.. وكذلك سَلّمت وزارة العمل ،وثائق صرف التعويضات لأُسر ثلاثة من العمالة غير المنتظمة في محافظة الأقصر،لقوا مصرعهم أثناء عملهم ببيارة للصرف الصحي بمنطقة الطود بالمحافظة ...وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى "الانفوجراف..