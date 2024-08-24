وحدة صحية ومجمع للخدمات الزراعية.. مشروعات خدمية بقرية الودى ضمن حياة كريمة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن المشروعات التنموية التي شهدتها قرية الودي التابعة لمركز ومدينة الصف؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجاءت أبرز المشروعات التنموية التي شهدتها قرية الودي، وتفقدها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته الأخيرة بقرى مركز ومدينة الصف على النحو التالي:

- إنشاء مركز تكنولوجي مجهز على أعلى مستوى لإنهاء معاملات المواطنين.

- إنشاء مجمع للخدمات الزراعية والبيطرية لخدمة المربين والمزارعين وتوفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة ورعاية الماشية.

- إنشاء وحدة صحية متكاملة تضم العيادات المتخصصة ووحدة كبار السن ووحدة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتنظيم الأسرة.

واستهدفت مبادرة "حياة كريمة" خلال أعمال المرحلة الأولى بقرى مركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتشغل اهتمامهم وتعود بالنفع عليهم، بدءًا من قطاع الصحة والتعليم وحتى قطاعات مياه الشرب والكهرباء والإسكان والغاز الطبيعي.

وبذلت المبادرة جهودًا كبيرة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، من خلال تطوير ورفع كفاءة المدارس وتشييد أخرى جديدة، وإعادة هيكلة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، ومد المنازل بالغاز الطبيعي، والتوسع في إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب ووحدات صحية مجهزة ونقاط إسعاف ومراكز تنمية أسرة ومراكز شباب ومكاتب بريد ومجمعات للخدمات الحكومية والزراعية وأسواق ومواقف سرفيس حضارية، وذلك بما يتجاوز الـ1000 مشروع.