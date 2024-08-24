مياه أسوان: إنهاء خط مياه مناطق عباس فريد والشونة لحل مشكلة انقطاع المياه

أسوان- صلاح المسن

أعلن المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم اليوم الانتهاء من خط مياه مناطق عباس فريد والشونة، وتم بالتالى حل الأزمة المتراكمة للانقطاع المتكرر للمياه بهذه المناطق، وتم إدراج شارع عباس فريد وكسر الحجر ضمن خطة الرصف للعام الحالى.

وأشار إلى أنه تم أيضاً المرور على خط توزيع المياه بشارع كسر الحجر بقطر 10 بوصة، وخط انحدار الصرف الصحى بطول 1200 متر، ومحطة صرف صحى البشارية، وتم التأكد من عملها بكامل طاقتها، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه بالتوازى تم المرور على عملية إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بمنطقة خور عواضه بطول 2 كم، وعمق 3 أمتار، وبقطر 500 مللى حتى يتم تفادى منسوب المنازل المنخفض عن الطريق مما يساهم بذلك فى القضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة، وتكامل مع ذلك تنفيذ تكليفات المحافظ بمعاينة منزل أحد المواطنين بمنطقة خور عواضه لتضرره من وجود مياه بمنزله، وتم آخذ عينة للتأكد من نوعية المياه خاصة بالصرف الصحى أو كونها مياه جوفية، ويتم شفط أى كميات من المياه أولاً بأول.

وأوضح أنه تم فى نفس الوقت المرور على رافع مياه الصداقة للتأكد من تدفقها حيث يضم الرافع 4 طلمبات تصرف 175 لتر / ثانية، بالإضافة إلى رافع الصداقة رقم ( 1 )، والذى يضم 2 خزان علوى سعة 350 متر تخزين، وتم كذلك المرور على خزان منطقة ألبان الريف حيث أنه جارى تشغيله بعد أن كان متوقفاً ، ويتم تنفيذ أعمال التنظيف والتطهير، مع آخذ عينه المياه وتحليلها للتأكد من صحتها للقضاء على مشكلة إنقطاع المياه بهذه المنطقة الحيوية.