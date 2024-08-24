مفتى جزر القمر: لا تجد فى العالم الإسلامى وغير الإسلامى عالِم إلا وتعلم فى مصر

كتب لؤى على

وصل الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة إلى القاهرة أمس للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

وأكد مفتي جزر القمر أهمية المشاركة في هذا المؤتمر لأن المرأة في الإسلام لها مكانة وتقدير واحترام؛ فهي المربية الموجهة صانعة الأجيال، ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمًّا وأختًا وزوجة وبنتًا.

وأشار مفتي جزر القمر إلى أن المرأة قبل الإسلام كانت لا تعد شيئًا، وجاء الإسلام فشرفها وأعلى مكانتها وقدرها.

موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على هذا المؤتمر، وليس غريبًا هذا على مصر؛ فهي أم العروبة، ولا تجد في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عالِم إلا وتعلم في مصر وفي الأزهر الشريف، بل معظم المدرسين والعلماء تعلموا في مصر، ونحن نشكر الله على ذلك.

ونتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر، ونسأل الله لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.



