معبد الأوزوريون بأبيدوس خصص لعبادة «أوزوريس» إله قدماء المصريين.. صور

سوهاج محمود مقبول

مصر جميلة بما تحويه من معالم سياحية وأثرية، تجذب السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي تتميز بمناطق أثرية متنوعة ما بين أثار فرعونية وأثار رومانية وأثار قبطية وأثار فرعونية تنتشر بطول المحافظة وعرضها وياتى إليها السياح من كل بقاع الأرض في شكل أفواج للإستمتاع بالأثار الموجودة بالمحافظة والتي لا يوجد لها مثيل في أي محافظة أخرى من المحافظات المصرية.

ومن عجائب الأثار بمحافظة سوهاج يأتي معبد الأوزوريون بعرابة أبيدوس ويقع مباشرة خلف معبد الملك سيتى الأول وهو عبارة عن مقبرة رمزية للإله أوزوريس، وهو مبنى من الجرانيت الأحمر، ويتكون معماريًا من ممر منحدر غطيت جدرانه بالنقوش الجنائزية (كتاب البوابات) ويليها حجرة عرضية توصل إلى صالة رئيسية ذات أعمدة مربعه وفى النهاية توجد حجرة الدفن، وهناك بعض الآراء التى ترجح أن يكون هذا المبنى أو جزء منه يرجع لعصر الدولة القديمة، بينما يرى (بورخاردت) أن تاريخ بناء هذا المبنى كان معاصرا لفترة بناء معبد سيتى الأول، ومقترحا أن هذا المبنى هو المقبرة الرمزية للملك سيتى الأول.

وكلمة السر تكمن في آخر المكان حيث يوجد ممر طويل مغطى بالطوب بشكل نصف قبة بينما يوجد في نهاية الممر حجرة الممر ويبلغ طول الممر حوالى 60 متراً وعرضه متران ونصف المتر تقريباً بينما يبلغ ارتفاع السقف نحو ثلاثة أمتا، ويوجد في الممر كتابات كاملة تخص الموتى والحساب بعد الموت والجنة والنار في العقيدة المصرية القديمة.. وهذه الكتابات لا توجد بشكل كامل في العالم كله إلا في هذا الممر الذي يحتوى على أهم كتابات مصرية كاملة.

ومعبد الأوزريون، تم اكتشافه عام 1903، ويعتقد الخبراء أن المعبد تم بناؤه قبل معبد «سيتى الأول»، الذي يقع في الجهة الشرقية من المعبد، بمنطقة «العرابة»، المدفونة غرب مدينة البلينا، وخصص المعبد لعبادة «الإله أوزوريس»، إله العالم الآخر، وما زال المعبد غامضا، لأنه لم يتم تكملة الاكتشافات بالمنطقة.

هناك ضوابط وشروط لزيارة مبني الاوزريون بمنطقة اثار أبيدوس حيث يفتح المبني بالفتح الخاص فقط بعد موافقة السلطة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار، ورسوم الزيارة 30000 جنيهاً مصرياً "ثلاثون الف جنيهاً مصرياً" هذه الرسوم لعدد من زائر واحد فقط حتي 49 زائر" هذه الرسوم تتيح لك الزيارة لمدة ساعتين فقط، ويتم شراء تذاكر المنطقة بالعدد المحدد للزيارة الخاصة ولا تستخدم في زيارة معابد المنطقة، وطلب الزيارة يكون من شركة سياحية "أ" وهذه الرسوم تتيح لك الزيارة في مواعيد العمل الرسمية فقط "وتحصل رسوم لشرطة السياحة والآثار تقدر ب 7000 جنيهاً مصرياً ( سبعة آلاف جنيهاً مصرياً) في غير مواعيد العمل الرسمية"ويتم سداد الرسوم بالقاهرة وشراء التذاكر من المنطقة.



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معبد أبيدوس بالبلينا فى ابهى صورة



معبد الاوزريون