محافظ جنوب سيناء يقرر تنظيم لقاء شهري للشباب لعرض الرؤى والأفكار

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تنظيم لقاء للشباب مرة كل شهر على مستوى المحافظة بالمدن، بغرض عرض كل شاب أو فتاة الرؤى والأفكار المطروحة للتنمية بما يضمن استفادة كل مدينة من تلك الأفكار واستثمارها على أرض الواقع.



وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من المؤتمر هو جذب الشباب للتعبير عن أنفسهم وأن يقتصر على طرح أفكارهم بطريقة علمية ومبسطة من خلال دراسات مبدئية وأطروحات لإقامة مشروعات الهدف منها تعظيم العائد والجدوى الاقتصادية من الموارد المتاحة لكل مدينة.



وأوضح المحافظ، أن هذا اللقاء الدورى هو بمثابة مؤتمر مصغر للاستماع إلى مطالب الشباب وأفكارهم ما يحثهم على الانتماء الوطنى باعتبار شعورهم أن الدولة مهتمة بهم دون تمييز أو تهميش (وهذا واقع وحقيقة).



وقرر المحافظ، أن اللقاء سيعقد مرة كل شهر فى كل مدينة والأولوية بالمدن الكبرى ذات أكبر كثافة سكانية طور سيناء أو رأس سدر، خاصة أن هناك الكثير من رؤى وأفكار تظل حبيسة الأدراج دون الاستفادة منها.

وتم تصميم مبدئى لشعار اللقاء كفكرة أولى مبدئية وعلى من يجد لدية القدرة على تصميم شعار مميز للقاء التقدم به من خلال مسابقة سوف تطرحها المحافظة.