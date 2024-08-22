محافظ جنوب سيناء خطة ترويجية ترتكز على التعاون مع شركات السياحة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

لتقى اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لقاءاته مع ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة، والتقى بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، كافة ممثلي شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات بشرم الشيخ، وذلك في اطار دفع وتنمية صناعة السياحة في المحافظة وبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء عامة وشرم الشيخ خاصة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد عقد لقاءات مكثفة بمستثمري طابا ونويبع، ودهب، وشرم الشيخ، اختتمت اليوم بشركات السياحة،

وحرص المحافظ خلال اللقاء، علي إبراز الخطوط العريضة لخطة العمل المستقبلية وإظهار المقومات السياحية الفريدة في جنوب سيناء واهمها علي الاطلاق تجلي الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام)، ووجود مناطق غوص فريدة وتجمعات لشعاب مرجانية لا توجد في أي مكان في العالم، بالإضافة الي توفر الشمس طوال العام، صيفا وشتاء، ووجود الرياح اللازمة لرياضات "ويند سيرف " والرياضات الاخرى التي تعتمد علي الرياح مطالبا باستثمار تلك المميزات و المقومات الفريدة في زيادة اعداد السائحين ودفع عجلة التنمية في المحافظة باعتبار السياحة مصدر هام ورئيس في جذب العملة الصعبة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ جميع الشركات بتقديم كافة البيانات وحصر كافة التحديات ومقترحات حلولها، ضمن قاعدة بيانات بالمحافظة، بالاضافة للتوافق علي فريق عمل مكون من خمسة ممثلين يتحدثون باسم الشركات ويكون نقطة الاتصال مع المحافظة، وعرض كافة التحديات والحلول والتشاور في الرؤى واستراتيجية العمل في الفترة القادمة.

ولفت محافظ جنوب سيناء الي ان الدولة المصرية تستهدف الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في 2028 الي 30 مليون سائح، ولابد من ان تساهم جنوب سيناء، في حصتها العادلة من اعداد السياح، باتخاذ كافة التدابير والدعاية والخطط الترويجية للمقاصد السياحية بالمحافظة التي تشمل تحسين الخدمات السياحية المقدمة، وتحفيز الطلب علي تلك المقاصد.

واكد محافظ جنوب سيناء ان الخطة الترويجية لابد ان ترتكز علي التعاون مع شركات السياحة ومنظمي السفر وخبراتهم في التسويق السياحي، لما لتلك الشركات من دور حيوي وهامة في صناعة السياحة، التي تشمل خدمات تنظيم الرحلات السياحية والبرامج المتكاملة التي تلبي احتياجات السياح، بما فيها الحجوزات والإقامة ووسائل النقل، والجولات السياحية، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

كما لفت المحافظ الي ان القطاع السياحي يوفر الآلاف من فرص العمل المختلفة، مطالبا دمج وإشراك السكان المحليين في العمل داخل هذا القطاع شريطة تأهيلهم وإعدادهم الإعداد الجيد الذي يتناسب مع هذه المهنة، مؤكدا علي دعم المحافظة خاصة في أعمال التدريب، وإقامة ورش العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لافتا لاهمية صناعة السياحة باعتبارها أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة والتي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومصدرا هاما لخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسكان المحليين كما تساهم السياحة في تطوير البنية التحتية للمدن السياحية مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحلية، وتساهم في رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين.



