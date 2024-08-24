محافظ المنوفية: إزالة 574 حالة تعدٍ وبناء بدون ترخيص

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إزالة 574 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 151 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 5980م2، و 277 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 21 فدان و1 قيراط و 19 سهم، فيما تم تنفيذ إزالة 109 حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 11971م2، كما تم تنفيذ 28 متغير مكانى بمساحة إجمالية 2906م2، وإزالة 9 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 469م2.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية فى شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية بتكثيف المرور الميدانى بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية فى المهد لأية تعديات جديدة .