محافظ المنوفية: ضبط 6 آلاف لتر مواد بترولية مجهولة المصدر وتحرير 144 محضرا تموينيا

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، حيث تمكنت من تحرير 144 محضر تمويني خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 79 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 65 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بمنوف ضد المدير المسئول عن مصنع طوب بناحية قرية دبركى لحيازته وتجميع كمية قدرها 6 ألاف طن مواد بترولية مازوت بدون مستندات كجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز أحدهم بناحية قويسنا البلد والاخر بناحية ميت بره بقويسنا وذلك لمزاولة النشاط بون ترخيص.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.



