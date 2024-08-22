محافظ القليوبية يفتتح مركزى شباب ويتفقد إدارة مرور بنها احتفالا بالعيد القومى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة بنها، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الـ156، والذي يأتي في الـ30 من أغسطس من كل عام، تزامنا مع وضع حجر الأساس لإنشاء القناطر الخيرية، وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ووليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد إدارة المرور ببنها، حيث يتم إنشاء مبني ملحق، بتكلفة 34.8 مليون جنيه، مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وبلغت نسبة التنفيذ به 65%، حيث سيقدم المبني عدة خدمات جديدة للتسهيل علي المواطنين وسرعة تقديم وإنهاء الخدمات الخاصة بهم من إدارة المرور.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادي، إحلال كلي، بتكلفة 10.2 مليون، وتضم إنشاء 6 فصول، وتبلغ مدة التنفيذ بها 11 شهرا، كما افتتح المحافظ مركز شباب كفر مناقر، والذي تضمن إنشاء حمام سباحة، بتكلفة مليون و950 ألف جنيه، وكذلك افتتاح مركز شباب ميت العطار، والذي شهد إحلال وتجديد الملعب الخماسي، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، لتقديم خدمات لرواد تلك المراكز الشبابية.